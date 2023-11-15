Video Yaşam Mantar toplarken gök taşı buldu
Mantar toplarken gök taşı buldu

Mantar toplarken gök taşı buldu

14.11.2023 | 23:33

Muş’ta çiftçilik yapan bir vatandaş, mantar toplamak için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 20 adet gök taşı topladı.

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