Mardin'de şiddetli fırtına çatı uçurdu | Video 14.12.2024 | 15:15 Mardin'de bir sitenin çatısı şiddetli fırtına sonucu uçarak çocuk parkının üzerine düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mardin'de bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Mardin Devlet Hastanesi arkasındaki bir sitenin çatısını uçurdu. Uçan çatı, site içerisindeki çocuk parkına düşerek büyük paniğe yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, parkta o sırada kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.