Video Yaşam Markette satılan yengeç bir anda paketinden çıktı | Video
Markette satılan yengeç bir anda paketinden çıktı | Video

Markette satılan yengeç bir anda paketinden çıktı | Video

06.12.2023 | 16:05

Çin'de bir markette satılan yengecin pakete canlı bir şekilde koyulduğu ortaya çıktı. Yengeç bir anda hareket etmeye başlayıp paketten çıkınca bir müşteri o anları kayda aldı.

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