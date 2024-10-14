Marmaris'te şehrin göbeğindeki palalı kavga kamerada | Video
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında çıkan palalı kavga vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çekilen görüntülerde kavga edenlerden birinin çıkardığı palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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