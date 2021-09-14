Video Yaşam Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçıran 33 yaşındaki adama öldüresiye dayak kamerada!

Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçıran 33 yaşındaki adama öldüresiye dayak kamerada!

Mersin'de 16 yaşındaki kızı kaçıran 33 yaşındaki adama öldüresiye dayak kamerada!
14.09.2021 | 13:50

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki kızı kaçırmak isterken yakalanan 33 yaşındaki şahıs hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm-kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.

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