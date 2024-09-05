Video Yaşam Mersin’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü | Video
Mersin’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü | Video

Mersin’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü | Video

05.09.2024 | 16:22

Mersin'in Silifke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürülürken 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.

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Taşucu Mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
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