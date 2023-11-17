Video Yaşam Metin Uca hayatını kaybetti | Video
Metin Uca hayatını kaybetti | Video

Metin Uca hayatını kaybetti | Video

17.11.2023 | 09:05

Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi.

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca'nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
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