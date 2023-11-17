Metin Uca hayatını kaybetti | Video 17.11.2023 | 09:05 Kocaeli’de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatrocu ve sunucu Metin Uca’nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. En son tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca saat 01.30 sularında hayatını kaybetti. Uca'nın cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.