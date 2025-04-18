Milyonlarca TL'lik bahis oynatan şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı | Video
Hatay'da yasadışı bahis ve şans oyunları için banka hesabı temin eden 6 şahıs gözaltına alındı. Hesaplarında 9 milyon 950 bin TL'lik işlem hacmi bulunan şahısların ev ve iş yerlerinde yasadışı bahis için kullanılan dökümanlar ele geçirildi.
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