Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video
Arnavutköy'de motor kısmından dumanlar çıkan minibüsün yanacağını anlayan şoför, kapıyı açarak aşağıya atladı. Bir süre ilerleyen minibüs, park halindeki bir otomobile çarptı. Minibüs bir anda alev alırken, yangın anları ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 22.10.2023 | 11:12
00:32
Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 22.10.2023 | 10:59
02:18
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 22.10.2023 | 10:59
01:24
Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video 22.10.2023 | 10:59
02:56
İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video 22.10.2023 | 10:02
01:36
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video 22.10.2023 | 10:03
01:16
Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası kamerada | Video 22.10.2023 | 10:02
01:14
02:09
Esenyurt’ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video 22.10.2023 | 10:02
00:22
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 22.10.2023 | 08:36
03:49
"Gamsız" kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 22.10.2023 | 08:36
02:06
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 22.10.2023 | 08:37
03:53
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 22.10.2023 | 08:36
04:30
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 21.10.2023 | 16:50
01:32
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 21.10.2023 | 15:54
01:34
Bağcılar'da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 21.10.2023 | 15:55
02:13
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 21.10.2023 | 15:54
00:50
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 21.10.2023 | 15:27
04:55
00:34
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 21.10.2023 | 14:07