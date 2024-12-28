Motosikletle tek tekerlek üzerinde giden sürücü kamerada! | Video
Bartın'da trafikte, motosikletin ön tekerleğini kaldırarak giden sürücüye 1788 lira ceza kesildi. Sürücüye 1 ay önce de ehliyetsiz ve plakasız şekilde motosiklet kullanmaktan 57 bin lira ceza uygulandığı öğrenildi.
Çatmaca istikametinden Gölbucağı yönüne giden motosikletin sürücüsü, ön tekerleğini kaldırıp tehlikeli halde ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri motosikletin sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1788 lira ceza uygulandı. Sürücüye 1 ay önce yapılan denetimlerde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 57 bin lira idari ceza verildiği ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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