MSB açıkladı! 11 PKK’lı terörist etkisiz | Video 09.02.2025 | 12:14 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB, Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."