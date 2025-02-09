MSB açıkladı! 11 PKK’lı terörist etkisiz | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."
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