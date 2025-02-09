Video Yaşam MSB açıkladı! 11 PKK’lı terörist etkisiz | Video
MSB açıkladı! 11 PKK’lı terörist etkisiz | Video

MSB açıkladı! 11 PKK’lı terörist etkisiz | Video

09.02.2025 | 12:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB, Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."
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