Müge Anlı’nın aradığı kayıp genç kadının cesedi bulundu!

ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, her hafta farklı konu ve konuklara yer veriyor. Müge Anlı’da bu hafta Bursa’da 2 Eylül günü aniden ortadan kaybolan 22 yaşındaki 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, konusu işlendi. Yakınlarının Müge Anlı’ya başvurduğu genç kadın, Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı vaziyette ölü bulundu. 46 gündür haber alınamayan Nevrigül Alan’dan bugün acı haber geldi. İşte Müge Anlı’ya damga vuran o olayın ayrıntıları!