Video Yaşam Murat Ongun böyle gözaltına alındı!
Murat Ongun böyle gözaltına alındı!

Murat Ongun böyle gözaltına alındı!

20.03.2025 | 18:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüphelinin gözaltına alındığı 560 milyarlık yolsuzluk ve terör örgütüne yardım operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alınam anı görüntüleri ortaya çıktı.

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