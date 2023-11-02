Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video
Samsun bir kişi girdiği cep telefoncu dükkanından kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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