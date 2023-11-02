Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53 Samsun bir kişi girdiği cep telefoncu dükkanından kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu mağazasında bulunan çalışanın bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren şahıs, kaşla göz arasında tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak cebine koydu. Akabinde cep telefonunun olmadığını fark eden dükkan çalışanı güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını tespit eden çalışan durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.