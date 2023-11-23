Video Yaşam Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video

Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video

23.11.2023 | 14:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Bursa’da teknik ve fiziki takibi yapılan 122 torbacıya yönelik özel harekat, helikopter ve dron destekli şafak vakti yapılan Narkogüç 37 operasyonu nefesleri kesti. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun "Bursa'yı bu embesillerden, bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" dediği operasyonun helikopter görüntüleri paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce teknik ve fiziki takibi yapılan sokak satıcılarına yönelik helikopter ve dron destekli 1000 polisin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona katılan ekipleri uğurlayan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu yaptığı konuşmada "Bursa'yı bu embesillerden bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" dedi. Yapılan operasyonlarda daha önce haklarında kesinleşmiş 2 ila 8 yıl arası hapis cezası bulunan 58 kişi ile torbacı diye tabir edilen 64 kişi toplamda 122 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 10.2 kg Metamfetamin, 2.8 kg Bonzai, 709 gram esrar, 12 adet Sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 104 bin 500 lira ele geçirildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde özel harekat ve hassas köpeklerin de katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 122 kişinin sorgusunun sürdüğü, mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 03:17
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 23.11.2023 | 14:09
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 02:46
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 23.11.2023 | 14:09
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 00:42
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 23.11.2023 | 13:10
Ankara’daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 10:13
Ankara'daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 23.11.2023 | 12:27
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 02:12
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 23.11.2023 | 12:27
Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video 00:30
Kedileri öldürdüğü iddia edilen sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi | Video 23.11.2023 | 12:27
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 02:05
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 00:41
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 02:29
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 23.11.2023 | 11:03
FETÖ’cü Mehmet Kamış İstanbul’a sevk edildi | Video 00:51
FETÖ’cü Mehmet Kamış İstanbul'a sevk edildi | Video 23.11.2023 | 08:54
Erzincan’da domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 02:12
Erzincan'da domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 23.11.2023 | 08:54
Şişli’de sürücü dehşeti! Patlak lastikle refüje çıkarak takla attı | Video 03:04
Şişli’de sürücü dehşeti! Patlak lastikle refüje çıkarak takla attı | Video 23.11.2023 | 08:54
Hatay’da gökyüzünde oluşan ay halesi dikkat çekti 01:01
Hatay'da gökyüzünde oluşan ay halesi dikkat çekti 22.11.2023 | 23:10
İstanbul Modern Sinema, Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor 00:20
İstanbul Modern Sinema, Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor 22.11.2023 | 20:06
Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 00:43
Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 22.11.2023 | 14:36
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 05:39
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 22.11.2023 | 12:20
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:15
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 22.11.2023 | 12:17
Kırklareli’nde ’torbacı’ operasyonu: 105 kişiden 13’ü tutuklandı | Video 03:31
Kırklareli’nde 'torbacı' operasyonu: 105 kişiden 13'ü tutuklandı | Video 22.11.2023 | 12:17
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 00:19
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 22.11.2023 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA