Narkotik operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı | Video
Adana’da narkotik polisleri tarafından düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şahin A., Yusuf D., Enes Ş., tutuklanırken Songül K. ve Umut Efe F. serbest kaldı.
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