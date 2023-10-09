Nemrut'ta sonbahar güzelliği | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına ilerlendiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle bütünleşiyor. Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürülmüş durumda. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Nemrut Kalderası, sonbaharla birlikte ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Van Gölü Aktivistleri Genel Başkan Yardımcısı Maşallah Özel, hem Van Gölü'ne hem de Namrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliğine dikkat çekmek için Namrut Dağı'nda çanak yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Özel, "Bugün Van Gölü Aktivistleri ile beraber Nemrut çanak yürüyüşünü yaptık. Amacımız Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek hem de Nemrut Krater Gölü'ndeki eşsiz doğa güzelliğinin ön plana çıkması için katkıda bulunmak. Bilindiği üzere sonbaharda Nemrut hakikaten farklı renkler farklı cümbüşlerle bir doğa harikası. Doğaseverleri buraya bekliyoruz. Görülmesi gereken ender yerlerden birisidir" diye konuştu.
Antalya'dan Nemrut Krater Gölü'nü gezmek için Bitlis'e gelen Mehmet Bağlı da, "İlk defa bu bölgeye geldim. Bölgeyi tam olarak bilmiyorum ama anlatılırken duydum. Buna istinaden burayı gezmek istiyorum. Gerçekten güzel bir bölge, konum olarak güzel bir yer. Doğa zaten göründüğü gibi insanları cezp ediyor. Krater Gölü'ne gidip orayı da görmüş olacağız" dedi.
Avusturya'dan karavanları ile Nemrut Krater Gölü'nde kamp yapmak için gelen doktor çift ise Nemrut'un bu kadar güzel olabileceğini beklemediklerini söylediler. Avusturya'da beyin cerrahı olan Martin Sojer, "İki gün burada kalacağız. Çünkü çok güzel bir yer, arabayla yeni geldik ve kocaman bir alan gördük. Bu benim ilk seferim ve yeni geldik. Bu yüzden yarın dağa tırmanmaya çalışacağız. Aslında 6 aydır seyahat yapıyoruz ama Türkiye'de 2 ay kalacağız" dedi.
Rebecca Eiter ise Nemrut'ta kamp yapacakları için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Ben de Avusturya'da doktorum ve ikimiz de altı ay boyunca burada, Avrupa ve Türkiye'de seyahat ediyoruz. Bugün Nemrut kraterine yeni geldik, çok güzel, bunu beklemiyordum. Bir sürü yeşil ağaç var ve bu gece için gerçekten heyecanlıyım çünkü ayılar olduğunu duydum, onları görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Belki yarın dağa gideceğimiz için heyecanlıyız, teşekkürler" şeklinde konuştu.
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