Niğde’de belgede sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı | Video
Niğde polisi tarafından düzenlenen belgede sahtecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, kırk sekiz tabanca fişeği, iki şarjör, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve yirmi iki tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca 35 adet dolu senet ile iki koçan boş senet de bulundu.
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