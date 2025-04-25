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Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video

Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video

25.04.2025 | 11:26

Samsun'un İlkadım ilçesinde, izinsiz girdikleri okulda kendilerini dışarı çıkarmak isteyen öğretmeni darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün Tepecik Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E.'nin (16) okulun öğrencisi olmadıklarını fark edip, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e söyledi. Öğretmen ile dışarıya çıkmalarını istediği 2 kişi arasında tartışma çıktı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbettikten sonra okuldan kaçtı. M.C.'nin elinde bıçak olduğu da ileri sürüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, daha önce bu okulda eğitim gören M.C.'nin 1 yılın sonunda bıraktığı, 5 ay önce ise aynı okulda 1 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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