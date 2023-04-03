Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı | Video
GAZİANTEP'te, Murat Özdemir'in (18) okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i kız, 4 kişi, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 1'i kız, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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