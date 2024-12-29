Video Yaşam Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı | Video
Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı | Video

Okul müdürünün 'Heimlich manevrası' öğrenciyi kurtardı | Video

29.12.2024 | 12:29

Osmaniye’de nefes borusuna boncuk kaçan özel öğrenciyi, okul müdürü yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı.

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Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu'nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, ders arasında Özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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