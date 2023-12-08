On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video 08.12.2023 | 15:07 Muğla’nın Marmaris ilçesinde hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarından aranması olan ve hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin TL para cezası bulunan M.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerinde yakalanan M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.