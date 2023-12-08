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On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video

On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video

08.12.2023 | 15:07

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlarından aranması olan ve hakkında 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin TL para cezası bulunan M.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tepe Mahallesi 33 Sokak üzerinde yakalanan M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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