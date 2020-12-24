Video Yaşam Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video

Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video

Önce hack, sonra santajla 30 milyon dolandırmışlar! O çete çökertildi: 13 tutuklama | Video
24.12.2020 | 09:13

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Uluslararası platformlarda online borsa ve FOREX işlemi yapan şirketlerin işletim sistemleri ile hesaplarını düzenledikleri SİBER saldırılar ile etkisiz hale getiren ve söz konusu şirketlerin sistemlerinin yeniden açılabilmesi için şantaj ve tehdit ile para talep eden çete çökertildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 30 Milyon TL ve yüklü miktarda maddi eşya ele geçirildi. 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uluslararası piyasalarda online borsa ve FOREX işlemi gören platformlarda faaliyet gösteren bazı şirketlere SİBER saldırı gerçekleştirilerek sistemlerinin etkisiz hale getirildiği ve sistemin tekrar aktif hale getirilmesi için söz konusu şirketlerden para talep etmeye çalışan bazı şahısların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu A.N.E.A. liderliğindeki örgüt üyelerinin kullandığı adresler tespit edildi.

Örgütün yapısı da şirket yetkilileri ile parasal konularda iletişime geçen şüphelinin Örgüt Lideri, bilişim işlemlerini yöneten ve hacker olan şüphelinin Örgüt Üst Yöneticisi, elde edilen suç gelirlerinin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olan şüphelinin Örgüt Yöneticisi, örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi için kendisi ve başkaları adına şirketler üzerinden yeni hesaplar açan şüphelilerin Örgüt Üyeleri belirlenerek deşifre edildi.

4 İLDE 19 ADRESE OPERASYON

Elde edilen bilgiler ışığında İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, çelik kasa, gizli bölme ve diğer alanlarda yaptıkları aramalarda; 1 milyon 850 bin Euro), 1 milyon 200 bin Dolar olmak üzere 30 Milyon TL değerinde para, 31 altın bilezik, 7 altın bileklik, 6 altın kolye, 1 para sayım makinesi, 3 tablet bilgisayar, 22 cep telefonu, 10 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar, 10 hard disk, 11 flash bellek, 1 kayıt cihazı ve 250 GSM hattı ele geçirilirken, tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Jandarma ekipleri şüphelilerin inanılmaz yöntemlerle şirketlere ait hesapları ele geçirerek işlem yapılamaz hale getirdiğini, çok kısa bir sürede yaklaşık 1500 alım ve iptal talimatı vererek şirketin fiyatlarını güncellemesini geciktirdiklerini, yurtdışında bulunan hackerlerin masaüstü bağlantı programlarıyla şirketlerin hesaplarına girerek dikkat çekmeden işlem yaptıklarını ve bu işlemler ile 3 dakika gibi kısa bir sürede 40 bin ile 800 bin Dolar arasında para kazandıklarını, şirketlerin kur fiyatlarında küçük değişiklikler yaparak kısa süreli alımlar yaptıklarını ve şirketlere ait sahte hesaplar açarak alım yapmak isteyen şahısları bu sahte hesaplara yönlendirdiklerini belirledi.

YASADIŞI YOLLARLA KAÇIRMIŞLAR

Gözaltına alınan Suriye uyruklu örgüt lideri A.N.E.A., örgüt yöneticileri A.N., A.A., ve örgüt üyeleri R.A., A.S., S.A., A.E., M.A.H., W.S., A.A., A.A., F.A. ve M.İ.R., isimli Organize Suç Örgütü Üyeleri Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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