Ordu'da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı | Video
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı.
Heylan anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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