Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video
Zonguldak’ın Kardeşler köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Zonguldak Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
