Ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü | Video

30.08.2025 | 15:49

Zonguldak’ın Kardeşler köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Zonguldak Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın 2 saatte söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
