Video Yaşam Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 2 tutuklama | Video
Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 2 tutuklama | Video

Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 2 tutuklama | Video

20.09.2024 | 14:27

Osmaniye’de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve içerisinde faaliyet yürüten faaliyet yürüten Suriye uyruklu M.A. ve O.M. isimli kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin il merkezindeki adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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