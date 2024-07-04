Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon köprünün altından geçen yola düştü. Kazada kamyon şoförü Vehbi S. hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
Ardahan merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 04.07.2024 | 11:57
04:30
01:36
Kağıthane’de kamyonun çarptığı balkon yıkıldı; O anlar kamerada | Video 04.07.2024 | 11:05
00:15
Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video 04.07.2024 | 10:57
01:11
03:08
01:48
Yalova’da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 04.07.2024 | 09:29
01:57
01:06
4 katlı bina alev aldı, 7 kişi dumandan etkilendi | Video 04.07.2024 | 08:42
02:06
00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:55
01:23
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video 03.07.2024 | 16:26
00:42
Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video 03.07.2024 | 15:56
04:07
Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın | Video 03.07.2024 | 15:56
00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:56
00:46
Elindeki sopayla park halindeki otomobilin camını kırdı | Video 03.07.2024 | 15:13
01:37
Jandarmadan 3 ilçede 3 ayrı operasyon: 4 gözaltı | Video 03.07.2024 | 14:22
03:03
İstanbul merkezli 6 ilde "Örgütlü tefecilik” operasyonu: 18 gözaltı | Video 03.07.2024 | 13:28
03:56
Kuyumcu çetin ceviz çıktı, soyguncuyu dükkana sokmadı | Video 03.07.2024 | 13:28