Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video 04.07.2024 | 10:57 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon köprünün altından geçen yola düştü. Kazada kamyon şoförü Vehbi S. hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Düziçi gişeleri mevkilisinde meydana geldi. Vehbi S. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan yola uçtu. Kazada şoför Vehbi S. hayatını kaybetti.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.