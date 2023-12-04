Video Yaşam Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video
Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video

Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video

04.12.2023 | 15:16

Kartal'da sabah saatlerinde İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Kartal Köprüsü mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı. Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri diğerinin saçını çekti. Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı. İkili arasındaki arbede saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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