Video Yaşam Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video

Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video

25.11.2023 | 14:10

Amasya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yere serdi. Hurdaya dönen otomobildeki biri ağır 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Oku idaresindeki otomobil Kızseki köyü kavşağına geldiğinde kontrolden çıkıp savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Sefer Göktepe ile Hüseyin Sarpkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sarpkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 00:28
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 25.11.2023 | 14:10
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 01:25
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 25.11.2023 | 12:40
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:15
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 25.11.2023 | 14:35
Muğla’da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 01:42
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 25.11.2023 | 12:40
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 00:51
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 25.11.2023 | 11:18
Bilecik’te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:47
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 25.11.2023 | 12:28
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 02:06
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 25.11.2023 | 11:02
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 01:15
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 25.11.2023 | 11:02
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 03:25
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 10:01
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 01:21
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 25.11.2023 | 09:35
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 00:23
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 25.11.2023 | 10:01
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
Kadıköy D-100’de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 00:40
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 25.11.2023 | 09:20
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 01:52
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 25.11.2023 | 09:20
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 01:41
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 25.11.2023 | 09:20
Zonguldak’ta batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı 01:48
Zonguldak’ta batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı 24.11.2023 | 17:44
Black Friday izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video 01:21
"Black Friday" izdihamı! Güvenlik kontrolünden geçenler mağazalara böyle akın etti | Video 24.11.2023 | 15:52
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü’nde 3 öğretmen darp edildi | Video 02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA