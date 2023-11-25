Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video
Amasya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yere serdi. Hurdaya dönen otomobildeki biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Sefer Göktepe ile Hüseyin Sarpkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sarpkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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