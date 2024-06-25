Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video
Beylikdüzü’nde otoparkta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.
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