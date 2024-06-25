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Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video

Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video

25.06.2024 | 14:41

Beylikdüzü’nde otoparkta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

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Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sürücü otoparkta dirift attı. Tehlikeli hareket yaptığı anlar da sosyal medya paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Araca ait plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü F.G. isimli şahıs kısa sürede yakalandı. Sürücü F.G. "Drift atmak" suçundan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.
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