Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video 09.10.2023 | 16:33 Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 105 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul plaka sayılı araç durdurdu. 5 ayrı suç kaydı olan H.E.T.(31), 21 suç kaydı bulunan B.A.(31) ve 10 ayrı suç kaydı bulunan S.A.(27) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı toplam 105 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişi tutuklandı.