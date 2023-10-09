Video Yaşam Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video
Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video

Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video

09.10.2023 | 16:33

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan araçta 105 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul plaka sayılı araç durdurdu. 5 ayrı suç kaydı olan H.E.T.(31), 21 suç kaydı bulunan B.A.(31) ve 10 ayrı suç kaydı bulunan S.A.(27) isimli şahısların bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı toplam 105 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişi tutuklandı.

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