Video Yaşam Park halindeki aracın elektrik ve teknik aksamını çaldılar! O anlar kamerada | Video
Park halindeki aracın elektrik ve teknik aksamını çaldılar! O anlar kamerada | Video

Park halindeki aracın elektrik ve teknik aksamını çaldılar! O anlar kamerada | Video

21.05.2025 | 09:50

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde park halinde olan bir servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece saatlerinde park halinde bir servis minibüsünü gözüne kestiren hırsızlar ticari araçla yaklaştıkları servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahısların servis minibüsünün yanına yaklaştığı ve aracın ön kısımlarından başlayarak akü, elektrik tesisatı, tampon ve bir çok parçasını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştığı görüldü.

"KENDİ ARACI GİBİ GELİP SÖKMÜŞLER"
Hırsızlık yapılan aracın sahibi olan Mehmet Dağlar isimli vatandaş, "Biz baktık aracın ön tarafının komple söküldüğünü gördük biz sabah geldiğimizde fark ettik. Aracın beynini sökmüş daha sonra koltuk başlarını, dikiz aynasını ve bir çok parçasını sökmüşler kabloları kesmişler. Biz güvenlik kameralarına baktık olay gece saat 4 veya 5 gibi gerçekleşmiş aşağı yukarı 40 bin TL'lik zararımız var. Şikayetçi olacağız ve bulmaya çalışacağız. Kendi arabası gibi gelip sökmüşler" şeklinde konuştu.
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