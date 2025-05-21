Park halindeki aracın elektrik ve teknik aksamını çaldılar! O anlar kamerada | Video
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde park halinde olan bir servis minibüsünün teknik ve elektrik aksamı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
"KENDİ ARACI GİBİ GELİP SÖKMÜŞLER"
Hırsızlık yapılan aracın sahibi olan Mehmet Dağlar isimli vatandaş, "Biz baktık aracın ön tarafının komple söküldüğünü gördük biz sabah geldiğimizde fark ettik. Aracın beynini sökmüş daha sonra koltuk başlarını, dikiz aynasını ve bir çok parçasını sökmüşler kabloları kesmişler. Biz güvenlik kameralarına baktık olay gece saat 4 veya 5 gibi gerçekleşmiş aşağı yukarı 40 bin TL'lik zararımız var. Şikayetçi olacağız ve bulmaya çalışacağız. Kendi arabası gibi gelip sökmüşler" şeklinde konuştu.
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