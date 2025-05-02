Video Yaşam Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video
Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video

Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video

02.05.2025 | 11:15

Pendik Kurtköy mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. İş yerinin alev alev yandığı ve yangının çıktığı ilk anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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