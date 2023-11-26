Video Yaşam Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video
Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video

Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video

26.11.2023 | 08:37

Pendik’te bir şahıs, tartıştığı 4 çocuğunun annesini çocuklarının gözü önünde silahla başından vurarak öldürdü. Saldırgan eş, cinayeti işlediği evin içerisinde ekipler tarafından gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Pendik'te dün gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yılmaz L., evinde bulundurduğu silahını çıkartarak 4 çocuğunun annesi İpek L.'yi başından vurdu. Genç kadın, çocuklarının gözü önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri Yılmaz L.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yılmaz L. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahsın öldürdüğü eşiyle daha öncesinde müzikli videolar çektiği ve bu videoları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

4 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE CİNAYET İŞLEDİ
Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre, çiftin uzun süredir kavga ettiği ve Yılmaz L.'nin eşi İpek L.'yi sıklıkla darbettiği öğrenildi. Olay gecesi ise şahsın, cinayeti en küçüğü 8 aylık olan 4 çocuğunun gözü önünde işlediği iddia edildi. Olaydan yaklaşık 15 gün önce ise çiftin yine tartıştığı ve ihbar üzerine eve polis ekiplerinin geldiği belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video 03:02
Pendik’te kadın cinayeti! Çocuklarının gözü önünde öldürdü | Video 26.11.2023 | 08:37
İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 01:27
İzmir’de otoparkı su bastı, lüks araçlar sular altında kaldı | Video 26.11.2023 | 08:35
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 01:54
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 26.11.2023 | 08:35
Traktör römorkuna çarpan otomobili sürücüsü yaralandı | Video 01:47
Traktör römorkuna çarpan otomobili sürücüsü yaralandı | Video 25.11.2023 | 16:35
İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 01:01
İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 16:43
Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video 02:38
Pendik’te kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü! | Video 25.11.2023 | 16:34
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video 02:58
Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı | Video 25.11.2023 | 16:06
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 00:28
Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı | Video 25.11.2023 | 14:10
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 01:25
Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 25.11.2023 | 12:40
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 00:15
Başkentte yine komşu kavgası: Ölü ve yaralılar var! | Video 25.11.2023 | 14:35
Muğla’da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 01:42
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 25.11.2023 | 12:40
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 00:51
Plakası çarptığı otomobilin arka tekerleğinde takılı kaldı | Video 25.11.2023 | 11:18
Bilecik’te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:47
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 25.11.2023 | 12:28
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 02:06
Jandarmadan 114 yılla aranan şüphelilere Şahin Pençesi operasyonu | Video 25.11.2023 | 11:02
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 01:15
Otobüs durağında yankesicilik yapan 3 kadın böyle yakalandı | Video 25.11.2023 | 11:02
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 03:25
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 10:01
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 01:21
Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video 25.11.2023 | 09:35
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 00:23
Yasadışı bahis oynatıldığı belirlenen adrese operasyon: 1 kişi yakalandı | Video 25.11.2023 | 10:01
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
Kadıköy D-100’de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA