Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir plastik fabrikasında kimyasal tank patladı. Patlamanın ardından yangının çıktığı iş yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 1'i ağır 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
YANGIN ÇATIYA SİRAYET ETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın çatıya sıçradı. İş yerini saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye personelleri iş yerinde soğutma çalışması yaparken, KBRN ekipleri de incelemelerde bulunuyor. Öte yandan, yanan fabrikada ekiplerin dumanlarla mücadelesi havadan da görüntülendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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