Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı

Reynmen adı ile tanınan Yusuf Aktaş ile Emire Cansu Kurtaran'ın İtalya'daki düğün görüntüleri ortaya çıktı! Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran çiftinin düğün görüntüleri Instagram sosyal medya hesabından paylaşıldı.