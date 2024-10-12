Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı
Reynmen adı ile tanınan Yusuf Aktaş ile Emire Cansu Kurtaran'ın İtalya'daki düğün görüntüleri ortaya çıktı! Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran çiftinin düğün görüntüleri Instagram sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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