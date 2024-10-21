Rize Çayeli'de toprak kayması: 3 ev yıkıldı
Rize'de bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar beraberinde heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesi Büyükköy'de bu sabah yaşanan heyelanda 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan heyelan sonrası boşaltılan 3 ev yıkıldı.
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