Video Yaşam Sakarya’da aranan şahıslara yönelik operasyonlar: 185 tutuklama | Video
Sakarya’da aranan şahıslara yönelik operasyonlar: 185 tutuklama | Video

Sakarya’da aranan şahıslara yönelik operasyonlar: 185 tutuklama | Video

04.02.2025 | 13:40

Sakarya'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan bin 367 şüpheliden 185’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. JASAT ve istihbarat ekiplerinin de dahil edildiği çalışmalarda 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında jandarma ekiplerince 4 bin 90 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 361 bin 449 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 110'u dolandırıcılık, 69'u uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 47'si hırsızlık, 7'si öldürme, 1'i terör ve 133'ü ise diğer suçlar olmak üzere toplam bin 367 şahıs yakalandı. Yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 185 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca; 18 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ve 239 adet mühimmat ele geçirildi.
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