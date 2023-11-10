Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video
Sakarya’da özel harekat destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyon anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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