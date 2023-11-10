Video Yaşam Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video
Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video

Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video

10.11.2023 | 13:56

Sakarya’da özel harekat destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyon anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Sakarya'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi, yüklü miktarda narkotik maddeler, 4 adet kartuş ve 1 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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