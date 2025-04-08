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Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video

Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video

08.04.2025 | 15:00

Samsun merkezli 15 ilde 50 kişiyi yakalamaya yönelik change operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından projeli adli çalışma neticesinde, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon TL olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile change yapılıp satılması suretiyle ' Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarının işlendiği tespit edildi. Samsun merkezli bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir illerinde bulunan toplam 50 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 50 kişiden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, change olduğu değerlendirilen çekici, yakalamalı hacizli 1 çekici ve 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma .devam ediyor.

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