Video Yaşam Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Samsun'da araç içinde 184 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

26.01.2025 | 14:28

Samsun'da polis tarafında yapılan takip ve çalışma sonucu bir hafif ticari araçta yapılan aramada koliler içinde 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bir hafif ticari araçta arama yaptı. Operasyonda, Y.E.D. (25), Y.K. (21), G.İ. (31) ve C.A. (21) olmak üzere 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 184 bin adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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