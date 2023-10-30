Video Yaşam Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video

30.10.2023 | 12:42

Samsun’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren mensuplarının ve örgüt üyelerinin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ'ın içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu M.S.Y.Y., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve N.A.T.T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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