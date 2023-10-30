Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video
Samsun’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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