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Samsun'da görme engelli çiftin kapağı açık rögara düşme anı kamerada

Samsun'da görme engelli çiftin kapağı açık rögara düşme anı kamerada

18.07.2024 | 13:42

Samsun'da görme engelli çift, alt yapı çalışmaları sırasında kapağı açık olan rögara düştü. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altyapı çalışması sırasında etrafında güvenlik önlemi alınan ancak o sırada çalışma olduğu için kapağı açık bırakılan rögarın içine yoldan geçen görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D. düştü. Çiftin yardımına firma çalışanları ve vatandaşlar koştu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görme engelli çift rögara düştü

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