Şanlıurfa'da ev yangını: 5 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 11.10.2023 | 08:53 Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gaz sıkışması sonucu bir evde çıkan yangında, 5 kişi dumandan etkilendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre gaz sıkışması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bölgeye giden polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.