Şanlıurfa’da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 25 yaralı | Video 13.10.2023 | 11:04 Şanlıurfa- Mardin yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa- Viranşehir karayolu üzerinde Mardin istikametine doğru seyir halinde yolcu otobüsü, Gözeli mevkiinde otomobille çarpıştı. Yolcu Otobüsü çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişide yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada; "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır."

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

2 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.