Sarıkamış'ta yiyecek arayan boz ayılar sokaklara indi
Sarıkamış'ta son günlerde boz ayılar sokaklarda cirit atıyor. Ayıların sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşkına çevirdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusu öncesinde doğal yaşam alanlarından besin arayışına çıkan boz ayılar, özellikle akşam saatlerinde ilçenin çeşitli noktalarında görülüyor.
TOKİ lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, zaman zaman bina içerisine kadar giriyor. Çöp konteynerlerini deviren, istinat duvarlarına çıkan ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Her sokak ve caddede boz ayılarla karşılaşmanın mümkün olduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar ise ayıların yiyecek arayışını, sokaklarda dolaşmasını araçlarıyla takip ederek, cep telefonlarıyla anbean kaydediyor.
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