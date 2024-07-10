Sarıyer’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video
İstanbul’ un Sarıyer ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye toplam 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.
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