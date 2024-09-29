Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video
Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece vakti otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.
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