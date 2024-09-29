Video Yaşam Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video
Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video

Şehrin göbeğinde attığı drift pahalıya patladı | Video

29.09.2024 | 16:25

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece vakti otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.

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Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde bulunan kavşakta dün akşam 19.30 sıralarında bir otomobil drift attı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.B., drift attığı lüks otomobil ile yakalandı. 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınan şahsa 33 bin 233 TL idari para cezası uygulandı.
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