Siber dolandırıcılık operasyonunda tutuklu sayısı 10'a yükseldi | Video
Yalova merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sahte borsa uygulamaları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı. İzmir'de gerçekleştirilen İkinci dalga operasyonda ise 4 şüpheli daha tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla hazırlanan dosya çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalmıştı. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
Operasyon devamında şüpheli ifadeleri, dijital materyal incelemeleri ve yapılan analizlerle, S.T, O.T., M.T. ve Y.Ç.'nin diğer şüpheliler ile birlikte hareket ettikleri ve onları yönlendirdikleri tespit edildi. İzmir İlinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Dosya kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 21, tutuklanan sayısı ise 10'a yükseldi.
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