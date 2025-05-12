Sigorta çetesi çökertildi: 6 gözaltı | Video 12.05.2025 | 15:33 Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 6 aylık planlı çalışma kapsamında Kırşehir ve Gaziantep'te faaliyet gösteren organize dolandırıcılık şebekesini deşifre ederek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre yapılan soruşturmada; Kırşehir'de bulunan bir iş yeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Kırşehir merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonla; Kırşehir ve Gaziantep'te 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 adet flash bellek olmak üzere toplam 21 dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada; vatandaşları dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.